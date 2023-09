Botte e un colpo di pistola a salve a Quattrograna: parte il processo per lesioni

Ad Avellino lesioni aggravate dai futili motivi, esplosioni pericolose e detenzione di un coltello.

E’ quello di cui dovrà rispondere uno dei protagonisti della vera e propria rissa scoppiata il 21 agosto 2022 a Quattrograna. A fronteggiarsi a causa di una banale lite tra ragazzini di due famiglie residenti nella zona, anche i loro genitori.

L’imputato, denunciato dalla Polizia, e’ stato destinatario di una citazione diretta a giudizio firmata dal pm Fabio Massimo Del Mauro. L’uomo, appreso della lite che vedeva coinvolti i nipoti, sarebbe giunto sul posto con la sua vettura. Una volta a Quattrograna, avrebbe ricevuto una precisa richiesta da una donna della famiglia avversa: qui comandiamo noi, te ne devi andare. Dopo di che la stessa avrebbe colpito insieme ai suoi familiari la vettura. Fino a quando non era stata investita dell’imputato, che dopo aver notato i danneggiamenti alla sua vettura, era tornato a bordo ed innestato la marcia travolgendo proprio la donna. Per lei una prognosi di dieci giorni. L’uomo aveva esploso anche un colpo di pistola, sequestrata poi dalla Polizia e rivelatasi una scacciacani. Non solo, nel corso della perquisizione al suo veicolo, una Fiat Idea, il personale di Via Palatucci aveva rinvenuto anche un coltello.

Davanti al giudice monocratico Lorenzo Corona e’ stata avviata l’istruttoria. Dopo l’ammissione delle prove, ascoltata in aula anche la parte offesa. Nella prossima udienza saranno ascoltati gli agenti della Questura.