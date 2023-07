Maltempo, il sindaco di Santa Paolina al fianco dei viticoltori irpini. Rino Ricciardelli ha indirizzato una missaiva all’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, con la quale ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità del comparto.

Per il primo cittadino, la diffusione della peronospora e le forti piogge che si stanno ripetendo nell’ultimo periodo stanno arrecando danni ingenti ai nostri viticoltori ai quali va garantito un adeguato supporto da parte della Regione e di tutti gli enti sovracomunali che possono intervenire in tal senso.

“Il maltempo del tutto anomalo che stiamo registrando ultimamente – spiega Ricciardelli – ha creato le condizioni per una più rapida diffusione della peronospora. Le piogge copiose hanno reso difficoltoso l’intervento dei viticoltori per effettuare i trattamenti antiparassitari, oltre ad arrecare danni direttamente alle nostre vigne.”

“Questa condizione – prosegue il primo cittadino – impone un intervento da parte della Regione affinché i nostri viticoltori possano essere adeguatamente sostenuti nella lotta al parassita e nella capacità di sostenere i danni subiti a causa del maltempo. In mancanza, il futuro delle nostre aziende vitivinicole rischia di essere gravemente compromesso”.

“Confidiamo nella sensibilità dell’Assessore Caputo e siamo certi che questo nostro appello troverà certamente un riscontro non solo in lui, ma anche in tutti gli enti sovracomunali che – chiude Ricciardelli – possono fare la loro parte per tutelare questo grande patrimonio che sono le nostre aziende vitivinicole.”