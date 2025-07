Borrelli torna in Irpinia, sarà domani sera a Cassano, ospite del sindaco

CASSANO IRPINO- Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli sara’ domani sera a Cassano Irpino, raccogliendo l’invito del primo cittadino del comune altirpino. L’annuncio lo ha dato lo stesso sindaco di Cassano Irpino Salvatore Vecchia, che aveva invitato il parlamentare solidarizzando con lui dopo la denunciata aggressione a Santa Lucia di Serino avvenuta qualche giorno fa. Il primo cittadino Salvatore Vecchia ha annunciato: “Domani, 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟗 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟗.𝟎𝟎, presso il teatro all’aperto di Cassano Irpino, si terrà un incontro pubblico con l’onorevole Francesco Borrelli, da anni in prima linea in una battaglia civile e istituzionale contro illegalità, degrado e indifferenza.L’incontro vuole essere l’occasione per mostrare 𝐥’𝐈𝐫𝐩𝐢𝐧𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚”