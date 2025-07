Video dal carcere, Uilpa e Uspp: non sono stati filmati a Sant’Angelo dei Lombardi

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- “In merito, inoltre, ad alcune immagini circolate su un noto social network e attribuite a un detenuto che le avrebbe scattate all’interno di una cella del carcere di Sant’Angelo dei Lombardi, UIL PA Polizia Penitenziaria e USPP smentiscono categoricamente che tali contenuti siano stati scattati all’interno di questa struttura. Le sigle sindacali invitano quindi alla massima cautela nella diffusione di informazioni non verificate, rinnovando la piena fiducia nel lavoro del Corpo di Polizia Penitenziaria e nella trasparenza delle attività svolte all’interno

dell ‘istituto”. Dopo l’annuncio di una richiesta di chiarimenti rispetto ad una segnalazione relativa ad un detenuto apparsa sulla pagina social del deputato Francesco Borrelli giunge la precisazione dei sindacati Uilpa e Uspp, che hanno anche reso noto come “nel corso di un’operazione di perquisizione ordinaria, il personale di Polizia Penitenziaria ha sequestrato cinque smartphone, un apparecchio elettronico funzionante come router e diversi cavetti usati come caricabatteria all’interno della Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi. Questo significativo risultato operativo è stato ottenuto nonostante la cronica carenza di personale,evidenziando ancora una volta l’alto livello di impegno, spirito di sacrificio e professionalità degli agenti di Polizia Penitenziaria, che con dedizione continuano a garantire sicurezza e legalità all’interno dell’istituto. Infatti, durante i controlli ordinari effettuati con efficacia e rigore sono stati rinvenuti dei dispositivi tecnologici vietati, tra cui smartphone e un router, potenzialmente usati per comunicazioni illecite con l’esterno” . UIL PA PP e USPP hanno espresso: pieno apprezzamento per il lavoro svolto e ribadiscono la necessità urgente di: potenziare gli organici, attualmente in sofferenza; fornire strumenti tecnologici avanzati per il contrasto all’introduzione di oggetti non consentiti; sostenere concretamente il personale operante negli istituti penitenziari”.