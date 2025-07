Avellino, Fratelli d’Italia: “Ci apriamo alle energie della città per costruire un percorso di rinascita”

“La bocciatura del rendiconto ha posto fine all’inquieta esperienza amministrativa del Sindaco Laura Nargi, vittima delle improponibili alchimie politiche e delle liti estenuanti che hanno caratterizzato il rapporto con il suo mentore, l’ex sindaco Festa. Si è consumata la resa dei conti tra ex alleati in danno agli avellinesi, deludendo soprattutto quelli che avevano creduto che la proposta civica fosse la migliore risposta a talune derive partitocratiche. Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto che il civismo indistinto, incolore, privo di qualsiasi ancoraggio valoriale è la negazione della politica quale capacità di rispondere concretamente alle esigenze reali della comunità. Diluire la propria identità, come ha fatto una parte del centrodestra alle ultime elezioni comunali, ha significato solo consegnare la città all’ ingovernabilità e allo scempio della

sua tradizione e della sua propria storia. Gli ultimi eventi confermano indiscutibilmente la coerenza e la lungimiranza della

posizione politica manifestata da Fratelli d’Italia in occasione dell’ultima competizione amministrativa. Fratelli d’Italia ritiene che non si debbano più imboccare scorciatoie in danno alla proposta politica del Centrodestra nazionale. Il Centrodestra è apprezzato e valorizzato solo se è chiaro nella prospettiva e se è alternativo nei contenuti e nel costume politico a chi ha consegnato, da tempo, la città ad una lunga stagione di irrilevanza e marginalità nel contesto regionale. Fratelli d’Italia, per vocazione è, e sempre sarà, portatore di interessi collettivi e oggi, ancora più motivato e convinto, si rivolge e si apre a tutte le energie e le intelligenze della città che hanno a cuore la costruzione di un percorso di rinascita morale, civile, politica ed economica della comunità avellinese”. Questa la nota del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, in seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale.