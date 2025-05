Borgosalus si farà: a Montoro dal 21 al 31 luglio, nel ricordo dell’ideatore Massimo De Girolamo

A cinque mesi dalla scomparsa del dott. Massimo De Girolamo, ideatore e Presidente del Borgosalus, prendono parola i suoi figli: “Borgosalus continua! Partiamo proprio dove si sono fermate le orme di Papà. In noi, come in tutto lo staff e gli amici che lo hanno sin da subito seguito in questo progetto, vivono le sue idee e condividiamo gli obiettivi che, con lui e con tutti noi, si sono evoluti negli anni. Quest’anno il Borgosalus ha raggiunto un nuovo traguardo, quello dei 10 anni di attività.”

Borgosalus con il passare degli anni è diventato un evento fisso dell’estate ed è entrato nella cultura dei cittadini di Montoro, infatti la tappa nazionale si tiene dal 21 al 31 luglio, rientrando tra gli eventi e le attività già previste nel programma annuale.

Ancora i figli del Presidente: “Abbiamo deciso di continuare non solo per onorare il suo nome e festeggiare la grande tappa dei 10 anni, ma anche per ringraziare chi, con i propri messaggi di affetto, ci ha fatto capire che uno degli obiettivi principe del progetto di Papà è stato raggiunto: quello di diffondere la cultura della prevenzione, della buona salute e del benessere in tutte le sue forme”.

Il villaggio itinerante di educazione permanente al benessere persevererà, dunque, il suo cammino, saldo sui pilastri che lo hanno fondato e proseguirà grazie a coloro che si impegnano per promuovere cultura, prevenzione, sport, salute, formazione, inclusione, ambiente.