Ordine Consulenti del Lavoro Avellino: confermato Del Sorbo alla presidenza

Alla guida del Consiglio provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino è stato confermato, per il triennio 2025-2028, Carmine Del Sorbo. Le consultazioni degli iscritti hanno fatto registrare un ampio consenso nei confronti del presidente uscente, che è stato rieletto alla quasi unanimità. Dopo l’insediamento dell’organismo si è quindi proceduto alla definizione delle altre cariche. Il nuovo Consiglio provinciale dell’ordine risulta composto anche da Sabina Primaverile, segretario, Antonella Cardinale, tesoriere, Giovanni Donzella, Lucio Petruzziello, Leandro Guarino e Maria Rita Bozza. Il collegio dei revisori dei conti è composto da Francesco Ralph Dello Iacono, presidente, Nicoletta Covotta e Anna Iasuozzi.

“Non posso che essere grato – ha dichiarato Del Sorbo – per la fiducia dimostrata dai colleghi. Personalmente continuerò ad impegnarmi, insieme agli altri rappresentanti degli organismi, per un’organizzazione dell’ordine che sia all’altezza delle sfide che i tempi attuali ci pongono e per la valorizzazione del ruolo professionale del Consulente del Lavoro. Un ruolo fondamentale, di una figura che funge da collante tra le imprese, i lavoratori e i pubblici uffici, con i quali siamo quotidianamente a stretto contatto, per garantire il rispetto delle leggi in materia. Con una conoscenza approfondita delle normative vigenti e delle dinamiche del mercato, il professionista è in grado di guidare le aziende nella gestione delle risorse umane e nella compliance legale. Dalla definizione e gestione dei contratti di lavoro, degli aspetti assicurativi e previdenziali, all’elaborazione delle buste paga o alle consulenze fiscali, il suo intervento è cruciale per il successo aziendale e la serenità dei dipendenti. Ma al di là di queste competenze, ve ne sono altre probabilmente meno conosciute all’esterno, come la sicurezza dei luoghi di lavoro, le politiche attive per la promozione del lavoro e il reinserimento nel mondo produttivo, la gestione delle crisi di impresa e degli ammortizzatori sociali, l’assistenza e la rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali o la selezione e la formazione del personale”.

Non manca, poi, come ha sottolineato il presidente, un’attenzione dell’ordine verso i problemi sociali, a cominciare dall’assistenza e dall’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza: “Proviamo a dare, anche tramite una convenzione con una struttura senza scopo di lucro che si occupa della questione, supporto concreto per creare le condizioni per un’autonomia economica delle persone coinvolte e consentire loro di cambiare contesto e vita”.

Per fronteggiare tutte le criticità che si presentano, il professionista deve poter contare su solidi percorsi formativi, che consentano l’attività sul campo e l’iscrizione all’albo, come ha evidenziato Del Sorbo: “A questo scopo abbiamo recentemente sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Università di Salerno per lo svolgimento del tirocinio. Per il futuro ci sono diverse idee innovative che intendiamo sviluppare”.