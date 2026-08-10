Turismo, oltre 2 milioni di euro per l’Irpinia: 13 progetti dei Comuni irpini ammessi a finanziamento

Con la pubblicazione della graduatoria relativa al Poc Turismo della Regione Campania, oltre 2 milioni di euro stanno per arrivare in Irpinia. Quasi un quarto delle risorse disponibili, infatti, andrà a progetti che hanno come capofila i Comuni irpini, nell’ambito dell’Avviso regionale “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027 – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica”.
A darne notizia è Maurizio Petracca, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Campania, che sottolinea la portata del risultato: su 10 milioni di euro di risorse complessivamente disponibili, ben 2 milioni e 156mila euro andranno a finanziare 13 progetti guidati da Comuni irpini.
“Un risultato importante – evidenzia Petracca – che conferma l’attenzione riservata alle aree interne nella programmazione regionale e premia la capacità dei nostri territori di costruire proposte di valorizzazione turistica fondate su cultura, ambiente, tradizioni ed enogastronomia”.
Una ricaduta su tutto il territorio provinciale. Ciascun progetto ammesso a finanziamento coinvolge infatti più Comuni in partenariato: questo significa che la ricaduta di questa programmazione interesserà una parte molto più ampia del territorio provinciale rispetto ai soli 13 Comuni capofila indicati in graduatoria.
L’impegno per ulteriori risorse. Inoltre, c’è l’impegno della maggioranza di governo – con il Pd in primis – a verificare la possibilità di recuperare ulteriori risorse che consentiranno di finanziare altre proposte progettuali considerate ammissibili.
I progetti finanziati. Ecco i 13 progetti irpini ammessi a finanziamento, con l’indicazione dei Comuni capofila, a cui si aggiungono tutti i Comuni beneficiari che rientrano nei vari partenariati:
- Caposele – “Terre Gerardine 300 anni di fede: cammini, cultura e natura tra le Sorgenti dell’Irpinia e i borghi dell’Alto Sele” – € 200.000
- Grottaminarda – “Sulla Via Appia, tra le valli del Ben Vivere” – € 170.000
- Summonte – “Sentieri Mediterranei. Benessere, Cultura, Musica, Enogastronomia nei borghi del Partenio” – € 180.000
- Bagnoli Irpino – “Sulle tracce di San Guglielmo. Cammini, Tradizioni, Folclore e Spiritualità dell’Alta Irpinia” – € 200.000
- Taurasi – “Terre del Taurasi. L’Appia del Vino tra vigne, carri di grano e patrimoni dell’Irpinia” – € 200.000
- San Martino Valle Caudina – “Illumina la notte – Ed. 19” – € 200.000
- Zungoli – “È tempo di migrare. Sentieri di transumanza e restanza nei borghi della Baronia” – € 200.000
- Atripalda – “Irpinia Terra di Mezzo: un viaggio integrato tra ambiente, luoghi, cultura e tradizioni della ‘Tavola’ irpina nella Valle del Sabato – 6ª edizione” – € 200.000
- Contrada – “Se una notte in Irpinia un viaggiatore” – € 68.000
- Tufo – “Oro d’Irpinia – Paesaggi minerari del Greco di Tufo” – € 53.000
- Mercogliano – “Destinazione Montevergine – Tra sacro e profano” – € 200.000
- Monteforte Irpino – “Terre d’Irpinia” – € 180.000
- Lapio – “Fiano Love Fest” – € 105.000
Il totale delle risorse destinate all’Irpinia ammonta a € 2.156.000.