Borgo Ferrovia si accende per San Francesco: festa, fede e un quartiere che vuole rinascere

Come ogni anno, Borgo Ferrovia si prepara a celebrare il suo Santo Patrono, San Francesco d’Assisi, con due giornate all’insegna della fede, della tradizione e della partecipazione. Il 3 e 4 ottobre torna infatti la festa patronale, un appuntamento ormai consolidato e particolarmente sentito dal quartiere.

Una ricorrenza che non rappresenta soltanto un momento religioso, ma anche un’importante occasione di incontro e aggregazione per tutta la comunità. Quest’anno la festa assume inoltre un significato particolare, inserendosi nel percorso di iniziative che punta a rilanciare e valorizzare Borgo Ferrovia.

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Associazione Per Borgo Ferrovia, Parrocchia di San Francesco d’Assisi e Associazione AVBike Woman, con il patrocinio del Comune di Avellino.

«Stiamo lavorando per la rinascita di Borgo Ferrovia attraverso tante iniziative e non potevamo non festeggiare, come ogni anno, il nostro Santo Patrono – sottolinea Walter Giordano, presidente dell’Associazione Per Borgo Ferrovia –. La festa di San Francesco rappresenta un momento di forte aggregazione, un’occasione per ritrovarci e rafforzare il senso di comunità. Vogliamo che Borgo Ferrovia torni a essere protagonista e che queste iniziative siano un segnale concreto di rinascita».

Un percorso che non si limita agli appuntamenti della festa. «Non ci sono solo gli eventi ludici e religiosi – aggiunge Giordano – ma stiamo portando avanti anche importanti iniziative legate alla prevenzione e alla salute, con appuntamenti di prevenzione medica gratuita rivolti ai cittadini».

Proprio in quest’ottica, il 10 ottobre è in programma un appuntamento dedicato alla prevenzione medica gratuita, realizzato in collaborazione con AMDOS Avellino. Un’iniziativa che punta a portare la cultura della prevenzione direttamente nel quartiere e a offrire ai cittadini un’importante occasione di controllo e informazione.

Il programma della festa partirà sabato 3 ottobre con i gonfiabili dedicati ai bambini. Dalle 19 apriranno gli stand enogastronomici, mentre alle 21 la piazza ospiterà il concerto dei Sonora Sax.

Domenica 4 ottobre, alle 9.30, spazio alla pedalata cicloturistica, un modo per vivere il territorio all’insegna della mobilità sostenibile. Per informazioni è disponibile il numero 388.1138281. Nel pomeriggio ancora attività per i più piccoli, fino alle 17.30, quando è previsto il momento centrale delle celebrazioni religiose con la Solenne Processione di San Francesco d’Assisi.

La serata proseguirà con gli stand gastronomici, accompagnando la conclusione della due giorni.

A illuminare le strade del quartiere saranno le luminarie, mentre il programma punta a coinvolgere famiglie, giovani e residenti.

Fede, tradizione, aggregazione, prevenzione e partecipazione: la festa di San Francesco si rinnova anche quest’anno e diventa un’occasione per ritrovarsi e, allo stesso tempo, per ribadire la volontà di rilancio di Borgo Ferrovia.