Riapre il viadotto di Greci sulla SS90bis: Anas completa la ricostruzione con un investimento da 5 milioni

Un importante tassello per la viabilità irpina e per i collegamenti con la Puglia torna a essere pienamente fruibile. Da oggi, mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 13.00, è stato riaperto al traffico il viadotto al km 44,200 della strada statale 90bis “delle Puglie”, nel territorio comunale di Greci. L’opera, gestita da Anas, è stata oggetto di un importante intervento di manutenzione programmata del valore di oltre 5 milioni di euro, che ha previsto la completa demolizione e la successiva ricostruzione ex novo della struttura.

Il sopralluogo istituzionale

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In occasione della messa in esercizio del viadotto, si è tenuto un sopralluogo congiunto per verificare lo stato dei lavori e celebrare il completamento dell’opera. Hanno partecipato il Responsabile dell’Area Gestione Rete di Anas Campania, Enrico Atzeni, la Direzione Lavori e i Responsabili di tratta dell’ente stradale. Al loro fianco le istituzioni e le comunità locali: il Sindaco di Greci, Nicola Luigi Norcia, la Vicesindaca di Savignano Irpino, Angela La Porta, il Consigliere del Comune di Ariano Irpino, Domenico Gambacorta, e il Parroco di Greci, Don Salvatore Olivieri, insieme a rappresentanti delle Forze dell’Ordine e di altre istituzioni del territorio.

I dettagli tecnici e i benefici per il territorio

Il nuovo viadotto presenta un impalcato di oltre 50 metri realizzato in acciaio corten, dotato di barriere di sicurezza laterali di ultima generazione, giunti di dilatazione, nuova pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale. Grazie a questo intervento, Anas ha elevato gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera statale 90bis, ripristinando una direttrice strategica non solo per la mobilità interna irpina, ma anche per i collegamenti commerciali e turistici con la limitrofa Puglia.

Autunno, al via il monitoraggio per i mezzi pesanti

Guardando al futuro e all’ulteriore innalzamento della sicurezza, Anas ha anticipato un nuovo intervento che sarà completato entro la stagione autunnale. Sulla tratta verrà installato un avanzato sistema di monitoraggio strutturale del viadotto abbinato a una pesa dinamica. Queste tecnologie permetteranno di controllare in tempo reale le masse dei mezzi pesanti in transito, prevenendo sollecitazioni eccessive alla struttura. L’installazione, come assicurato dall’ente, richiederà solo poche ore lavorative e non comporterà particolari limitazioni al traffico.

Un ulteriore passo in avanti, conclude Anas, nell’ottica di una gestione sempre più attenta, moderna e tecnologica delle infrastrutture, con l’obiettivo primario di garantire sicurezza, efficienza e durabilità delle opere a beneficio di tutti gli utenti della strada.