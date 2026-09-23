Ad Avellino la presentazione del libro del Prefetto Forgione: con il Ministro Piantedosi la storia di Frà Vitantonio

Venerdì 25 settembre, ad Avellino – Sala Ciriaco De Mita del Carcere Borbonico ore 18,00 – la presentazione del libro “Arrivederci, ma quando… Memorie di un frate errante” scritto dal Prefetto Armando Forgione, Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’incontro, alla presenza del Ministro dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, sarà condotto dal giornalista Rai Gigi Marzullo; Aldo Balestra, caporedattore de “Il Mattino”, dialogherà con l’autore.

La storia di Frà Vitantonio, al secolo Gianfilippo Carsillo, lontano avo dell’autore, nato nel 1842 a Carife, piccolo borgo irpino, si intreccia con gli anni successivi all’Unità d’Italia del 1861: il frate francescano è costretto a lasciare la famiglia e poi l’Italia per sottrarsi alle nuove norme introdotte dallo stato unitario, che cancellava le esenzioni dalla leva obbligatoria per gli appartenenti al Clero, esistenti nel Regno borbonico. Il frate, dopo un lungo viaggio rientra in Italia nel 1888 dopo che l’allora Ministro di Grazia e Giustizia, l’irpino Pasquale Stanislao Mancini, nel 1887 ebbe a rassicurare i familiari di Fra Vitantonio che presto sarebbe arrivata l’amnistia perché “compiuta l’Unità d’Italia mancavano i veri italiani che sono ancora lontani”. E così nell’aprile del 1888 a Carife avvenne il commovente incontro con l’anziano padre tra lo stupore della gente. La presentazione del volume rappresenta, dunque, un’occasione di incontro e di riflessione sulla memoria delle radici, sul valore delle testimonianze familiari e sul legame profondo con la terra d’Irpinia.

L’appuntamento è per venerdì 25 settembre 2026, alle ore 18.00, presso la Sala De Mita del Carcere Borbonico di Avellino.