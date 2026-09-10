Bomba a Ranucci, Lavitola resta in carcere: confermato anche il metodo mafioso

ROMA- Valter Lavitola resta in carcere. Il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l’istanza di annullamento della misura cautelare presentata dai difensori dell’indagato che ha confessato di essere il mandante del raid con esplosivo avvenuto il 16 ottobre 2025 davanti all’abitazione di Sigrido Ranucci. A darne notizia è l’Ansa. Il dato più significativo e’ legato alla circostanza che i magistrati del Tribunale della Liberta’ di Roma hanno confermato anche l’aggravante del metodo mafioso.