L’Asl Avellino tra i banchi con il progetto “Scuole promotrici di salute”

AVELLINO- Confermato l’impegno per l’anno scolastico alle porte. Nel 2025/2026 il programma 01 del Piano Regionale della Prevenzione ha interessato 25 scuole, 650 docenti e 1.500 studenti in tutta l’Irpinia. Promuovere la salute a partire dalla scuola. Torna anche quest’anno negli istituti scolastici della provincia “Scuole promotrici di salute” il programma PP01 del Piano Regionale di Prevenzione promosso dall’Asl Avellino, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale.Un percorso continuativo che integra la prevenzione, il benessere psicofisico, la sicurezza alla guida e il rispetto dell’ambiente all’interno della programmazione didattica ordinaria, coinvolgendo l’intera comunità scolastica: docenti, studenti, personale scolastico e famiglie.Grazie al lavoro del Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con il Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze, l’Asl Avellino ha registrato una straordinaria partecipazione nell’anno scolastico da poco concluso con: – 25 scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino che hanno aderito al programma- 650 docenti formati, pronti a farsi promotori attivi di percorsi di prevenzione e benessere all’interno dei propri istituti – 1.500 studenti coinvolti direttamente nelle varie iniziative. Parte degli studenti è stata formata ed equipaggiata per svolgere un ruolo attivo di educazione tra pari all’interno delle proprie comunità scolastiche.L’offerta di informazione e formazione messa a disposizione degli istituti scolastici ha

abbracciato le principali tematiche di prevenzione e promozione della salute: – stili di vita e alimentari: educazione alimentare e promozione dell’attività fisica- benessere psicofisico e comportamentale: prevenzione dell’aggressività e del bullismo, corretto uso dei dispositivi digitali e contrasto all’Internet Addiction Disorder. prevenzione delle dipendenze e dei rischi: contrasto alle addiction chimiche e comportamentali, percorsi adolescenziali a rischio e tecniche di ascolto attivo – sicurezza e cittadinanza: guida sicura e promozione della cultura della donazione di organi e tessuti Partendo dal principio che un alunno in salute apprende meglio e che la scuola costituisce il contesto ideale per sviluppare stili di vita consapevoli, le attività del Programma PP01proseguiranno con maggiore intensità anche per l’Anno scolastico 2026/2027, ampliando la rete di scuole coinvolte e rafforzando il ruolo dei giovani come protagonisti del proprio benessere.