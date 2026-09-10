Scuola, rifatte le strisce pedonali davanti agli istituti di Avellino

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Comune di Avellino ha programmato un intervento di rifacimento della segnaletica orizzontale in prossimità degli istituti scolastici cittadini.

A partire da questa mattina, il personale del servizio ACS è impegnato in strada per procedere al ritinteggiamento delle strisce pedonali nelle aree maggiormente interessate dal transito di studenti, famiglie e personale scolastico. L’intervento riguarda le scuole di competenza comunale e, nell’ottica di garantire condizioni di maggiore sicurezza lungo i percorsi di accesso agli istituti, anche gli attraversamenti pedonali situati in prossimità delle scuole superiori.

L’attività è stata promossa dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Giuseppe Giacobbe, nell’ambito delle iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale in vista della ripresa delle attività didattiche.

L’obiettivo è rendere nuovamente ben visibile la segnaletica e garantire maggiore sicurezza agli studenti e a tutti coloro che quotidianamente raggiungono le scuole, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali, punti di passaggio fondamentali soprattutto nelle ore di ingresso e uscita dagli istituti.

L’intervento proseguirà nelle prossime ore per completare il ripristino della segnaletica nelle zone individuate, così da arrivare all’inizio del nuovo anno scolastico con attraversamenti più visibili e percorsi di accesso alle scuole maggiormente sicuri.