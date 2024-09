VIDEO/ La prevenzione aggrega sempre più: anche Nola e Pietrelcina alla Camminata Rosa

La prevenzione che aggrega sempre più. L’iniziativa promossa dal dottor Carlo Iannace, primario della Breast Unit all’Azienda Ospedaliera Moscati, travalica ormai i confini irpini. Per la seconda volta consecutiva a partecipare alla Camminata Rosa – la marcia dedicata alla prevenzione contro il cancro al seno – anche il comune di Pietrelcina, rappresentato dal sindaco Salvatore Mazzone e soprattutto dalla lanterna accesa durante la manifestazione “Una Luce per la Vita”. Ma la vera novità di questa decima edizione è la presenza del Giglio di Nola. La maestosa torre rosa è stata allestita nei pressi della chiesa di Rione Mazzini, dove si è conclusa la marcia partita come sempre da Viale San Modestino a Mercogliano.

Presente anche il primo cittadino di Nola Carlo Buonauro. Al fianco di Iannace tantissimi sindaci e amministratori, in primis Vittorio D’Alessio e la prima cittadina di Avellino Laura Nargi, oltre al manager dell’Air Antony Acconcia, di quello del Moscati Renato Pizzuti e all’oncologo di fama mondiale Cesare Gridelli. Questa decima edizione della Camminata Rosa è cominciata già ieri sera con il concerto della Fanfara del Decimo Reggimento Carabinieri che ha animato il piazzale della funicolare. Un’edizione dedicata alla memoria di Celestino Grande. Presente la famiglia dello stimato medico. Non è mancata la consueta sosta davanti al Centro per l’Autismo di Valle che, nonostante gli impegni presi dalle istituzioni, resta ancora chiuso.