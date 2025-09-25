Bloccato con eroina a Napoli, scarcerato dal Gip dopo la convalida dell’arresto

Bloccato dalla Guardia di Finanza di Napoli nel corso di un controllo con alcuni grammi di eroina e al termine della perquisizione scattata nella sua abitazione anche hashish e cocaina. In totale circa 100 grammi. Quelli per cui nella notte tra martedì e mercoledì era scattato l’arresto per Sciarrillo Daniele (uno dei tre imputati condannato peril il concorso nell’ omicidio di Roberto Bembo, avvenuto a Mercogliano nel 2023). L’indagato, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella e’ stato arrestato in flagranza di reato a Napoli dalla GDF per il possesso di eroina e perquisita successivamente la sua abitazione di Avellino, anche per il rinvenimento di altre sostanze, cocaina e hashish. In tutto complessivamente circa 100 grammi.

Rinvenuto nel corso della perquisizione anche un bilancino di precisione. Sciarillp era stato tradotto a Poggioreale. Questa mattina proprio nel carcere napoletano si e’ svolta l’udienza di convalida, innanzi al GIP di Napoli, dottoressa Simona Capasso.

Il PM aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. L’indagato si è sottoposto ad interrogatorio. Ha fornito al Gip la propria versione dei fatti, in particolare sostenendo che tutta la sostanza fosse destinata a uso personale. Il GIP ha ritenuto credibile la sua versione e in totale accoglimento della tesi difensiva ha escluso la gravità indiziaria e non ha applicato nessuna misura, disponendo la scarcerazione dell’indagato.