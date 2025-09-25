Acqua, disagi persistenti anche dopo l’estate

La grave emergenza idrica che da mesi interessa l’Irpinia e il Sannio continua anche in questo inizio d’autunno. Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato nuove sospensioni dell’erogazione idrica in vari Comuni a causa della persistente riduzione dell’apporto dai gruppi sorgentizi e di lavori urgenti sulla rete.

A Mugnano del Cardinale, il serbatoio cittadino sarà chiuso dalle ore 22:00 di giovedì 25 settembre alle 06:00 di venerdì 26 settembre. Analoga sospensione è prevista nello stesso arco orario anche in alcune aree di Frigento, Nusco, Paternopoli, Gesualdo e Taurasi. A Montoro, invece, il fermo del pozzo San Pietro ha comportato l’interruzione della fornitura nelle frazioni Piano, Preturo, Borgo, San Felice, Caliano, San Pietro e Sant’Eustachio: i lavori sono in corso e il ripristino è atteso nel tardo pomeriggio. Disagi anche a San Giorgio del Sannio, dove per interventi di manutenzione sulla condotta di via Alcide De Gasperi l’acqua mancherà giovedì 25 settembre, dalle 8:00 alle 12:00, in varie strade del centro abitato. Alto Calore avverte che, alla riapertura dei flussi, potranno verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, invitando gli utenti a lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti. Per necessità improrogabili è attivo il numero verde 800 954 430.

La crisi idrica, dunque, continua a pesare nonostante la fine dell’estate. Sullo sfondo, il nodo della governance: il 30 settembre è convocata l’assemblea dei sindaci soci, chiamata ad eleggere il nuovo amministratore unico dopo le dimissioni di Antonello Lenzi.