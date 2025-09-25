Piero De Luca “Su Zes Governo gioca sulla pelle del Sud”

“Il Governo smentisce se stesso e cancella l’organizzazione della Zes Unica. Dopo tanti proclami sui presunti risultati ottenuti, dopo l’ultimo spot propagandistico elettorale sull’estensione a Marche e Umbria, un emendamento di maggioranza infilato nel decreto Terra dei Fuochi smantella la struttura della ZES unica, sostituita da un nuovo Dipartimento collocato direttamente a Palazzo Chigi. Una mossa che, oltre a modificare profondamente l’architettura istituzionale, evidentemente tradisce l’insoddisfazione sui risultati ottenuti finora e rischia di compromettere i progetti già in corso, generando confusione e incertezza tra imprese e territori. Il tutto avviene senza dibattito, senza trasparenza, e in totale contraddizione con gli impegni assunti dal governo, probabilmente solo per affidare una struttura al neo sottosegretario Sbarra. Altro che attenzione al Sud e allo sviluppo produttivo: il Governo continua a giocare sulla pelle del Mezzogiorno, per logiche di potere e di equilibrio interne. È una scelta che conferma ancora una volta l’approccio arrogante e personalistico con cui la destra sta gestendo il governo del Paese.”

Così Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in Commissione bicamerale questioni regionali.