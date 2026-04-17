Bloccato con cocaina e hashish: 23enne arrestato dai Carabinieri

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno tratto in arresto in flagranza un 23enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I fatti si sono svolti nella nottata nel comune irpino: la pattuglia della locale Stazione Carabinieri era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando non è passata inosservata un’auto in sosta con a bordo il 23 enne e all’esterno un altro soggetto.

L’anomalo atteggiamento manifestato dai predetti ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, è stato accertato che il ragazzo all’esterno dell’auto aveva appena ricevuto dal conducente tre involucri contenenti sostanze stupefacenti. Bloccati i due, la perquisizione è poi proseguita presso il domicilio del 23 enne dove appena giunti, il fratello ha gettato degli zaini dalla finestra provando a disfarsi dell’illecita sostanza. Al termine della perquisizione sono stati trovati ulteriori 957 gr di Marijuana e Hashish, abilmente occultati nella camera da letto, due coltellini, un bilancino e 23mila euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 23 enne, è stato dichiarato in arresto e associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, in attesa dell’udienza di convalida.

Per il fratello dell’arrestato è invece scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per “concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” mentre, colui che aveva acquistato i tre involucri è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa con il contestuale ritiro della patente.

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella lotta allo spaccio, garantendo sicurezza e legalità.