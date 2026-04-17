Fiordellisi: “Avellino e comuni verso le amministrative: quando la partecipazione scompare e resta solo la scena”

Si riporta la nota di Franco Fiordellisi:

C’è qualcosa che non torna, oggi, nella provincia di Avellino, e non è un dettaglio locale ma un segnale che riguarda la qualità stessa della nostra democrazia. Mentre su questioni percepite come decisive – come nel recente referendum – una parte importante dell’elettorato è tornata a partecipare, confermando che il Mezzogiorno non è affatto una periferia passiva, nelle elezioni amministrative accade spesso il contrario. E accade proprio ad Avellino, così come in realtà decisive come Ariano Irpino, Calitri, Cervinara, dove la partecipazione si ritrae.

Ad Avellino questa contraddizione è ancora più evidente, perché il capoluogo dovrebbe essere il centro politico e amministrativo della provincia e invece fatica a costruire una visione, a organizzare consenso attorno a progetti riconoscibili, a dare forma a una politica che non sia solo competizione tra gruppi e persone.

Non è disinteresse, ma una crisi più profonda che riguarda la credibilità stessa dell’offerta politica. Negli anni si è affermato un civismo spurio fatto di liste personali, aggregazioni senza visione, coalizioni costruite attorno ai candidati più che ai progetti, dove la competizione non è tra idee di sviluppo ma tra figure e appartenenze locali.

In questo passaggio si consuma una rottura silenziosa ma decisiva: viene meno ciò che rende la politica comprensibile e partecipabile, cioè il confronto tra visioni, la chiarezza delle scelte, la possibilità di riconoscersi in un progetto. Quando questa dimensione scompare, la partecipazione non cresce, semplicemente si ritira.

A tutto questo si aggiunge un elemento strutturale delle aree interne: lo spopolamento, che non è solo riduzione numerica ma svuotamento sociale e civile. Meno relazioni, meno lavoro stabile, meno fiducia producono inevitabilmente meno capacità di costruire politica. Anche Avellino, pur essendo capoluogo, non è estranea a questo processo.

Ed è proprio il lavoro il punto più critico. In contesti segnati da occupazione scarsa o povera, precarietà e opportunità limitate, il rapporto tra cittadino e politica rischia di scivolare su un terreno ambiguo: non si costruiscono diritti, ma si promettono possibilità, spesso minime, in cambio di consenso. Non sempre è voto di scambio in senso tecnico, ma è evidente che il bisogno sociale diventa leva elettorale, alterando la qualità della democrazia.

Queste dinamiche si riflettono nella gestione dei servizi fondamentali. Le criticità delle società partecipate dell’acqua, della depurazione e dei rifiuti, le difficoltà nei trasporti, la percezione diffusa di servizi non all’altezza: tutto questo produce distanza tra cittadini e istituzioni. Lo stesso accade nella sanità territoriale e nel socio-assistenziale, dove i Piani di zona risultano spesso deboli e le famiglie restano sole di fronte alla non autosufficienza.

Qui il cittadino non percepisce solo un deficit di servizio, ma un’assenza di governo democratico. E quando acqua, rifiuti, sanità e assistenza funzionano male o in modo opaco, viene meno il terreno concreto su cui si costruisce la partecipazione.

Dentro questo quadro pesa anche un fattore spesso rimosso: la presenza di illegalità diffuse e zone grigie che incidono sul tessuto sociale. Quando la legalità arretra non produce solo insicurezza, ma altera i rapporti di forza e restringe gli spazi di autonomia. La legalità è una vera infrastruttura territoriale: senza di essa non esiste partecipazione libera, né fiducia, né decisione pubblica autonoma.