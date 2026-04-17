Mirabella, al via il Trilaterale dei Ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania

Si riporta la nota del sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero:

Prende oggi il via il Trilaterale dei Ministri degli Interni di Italia, Francia e Germania a Mirabella Eclano. I tavoli di lavoro di questa due giorni sono incentrati su questioni di primaria importanza per l’agenda europea: la sicurezza, la gestione dei flussi migratori, le politiche di rimpatrio e il contrasto all’immigrazione irregolare e ai trafficanti di esseri umani. In un momento storico segnato da delicate dinamiche geopolitiche internazionali, il nostro Comune diventa il fulcro di un dialogo strategico tra tre nazioni cardine dell’Europa e della Nato, chiamate a definire linee di intervento condivise. Dopo aver ospitato il G7 dei Ministri dell’Interno nel 2024, l’Irpinia torna a essere la vetrina della grande diplomazia internazionale. La scelta di confermare Mirabella Eclano come sede di un vertice di questa caratura certifica l’eccellenza delle nostre strutture sul fronte dell’organizzazione e della sicurezza, riconoscendo la nostra città come un punto di riferimento affidabile per le istituzioni. A nome di tutta la comunità, desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per aver scelto nuovamente Mirabella Eclano per un appuntamento di tale rilevanza mondiale. Questa decisione è l’ennesima dimostrazione del profondo e costante legame che il Ministro mantiene con la sua terra d’origine, un’Irpinia che si dimostra, ancora una volta, perfettamente in grado di accogliere e supportare tavoli istituzionali di altissimo livello.