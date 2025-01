Bloccati dalla Gdf sull’A16 con venti chili di cocaina: condannati a quattro anni di reclusione

BENEVENTO- Quattro anni di reclusione per detenzione ai fini dello spaccio di droga, cocaina, circa 20 chili, escluso nei loro confronti l’articolo 80. I due “corrieri” della cocaina originari di Giugliano, bloccati ad agosto dai militari delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino, agli ordini del colonnello Leonardo Erre, lungo l’A16 con venti chili di droga hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, dopo che nei loro confronti la Procura di Benevento aveva chiesto ed ottenuto il giudizio immediato. I due sono comparsi, assistiti dai propri difensori, l’avvocato Loredana Fedele davanti al Gup del Tribunale di Benevento. La Procura aveva chiesto per entrambi la condanna a sei anni di reclusione. La loro condotta processuale, avrebbero sostanzialmente ammesso i fatti, l’occasionalita’ della condotta di trasporto dello stupefacente (uno dei due era incensurato altro con precedenti non per droga) avrebbero determinato l’esclusione dell’aggravante. Ma per questo sarà importante leggere le motivazioni della sentenza.