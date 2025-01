Avellino Basket in Salento per sfidare Nardò

Come in occasione del girone d’andata anche la seconda giornata di ritorno si disputerà nel corso del turno infrasettimanale di stasera. Avellino Basket scenderà in campo fuori casa, palla a due 20.30 al Pala S. Giuseppe da Copertino, per affrontare la Pallacanestro Nardò. Ad arbitrare il match i signori Nicholas Pellicani, Marco Rudellat e Matteo Roiaz. Il girone di ritorno asimmetrico costringe subito i biancoverdi ad affrontare un avversario in difficoltà e bisognoso di punti. Nella prima di ritorno i tori pugliesi hanno affrontato Torino fuori casa. Sconfitta con il punteggio di 81-48, uno stop causato anche dall’assenza di Avery Woodson, che ha riportato una distorsione di basso grado al ginocchio destro.

Avellino è in salute ha giocato al DelMauro una partita complicata contro Piacenza, che si è confermata essere squadra tosta nonostante una classifica più che deficitaria. L’avversario odierno non è semplice da dover affrontare, perché Nardò è una squadra diversa da quella affrontata lo scorso novembre al PalaDelMauro.

Il club ha deciso di cambiare passo salutando e ringraziando coach Luca Dalmonte, ha cambiato qualcosa in dirigenza ed ha inserito in organico Marco Giuri nel ruolo di playmaker e sotto i tabelloni è arrivato l’ex Pielle Livorno ed Urania Milano Giordano Pagani. Sostanza al servizio dei salentini. Per la gara di questa sera dovrebbe essere confermata l’assenza di Woodson.

I NUMERI

Il team dei tori realizza una media di 71.5 punti di media, tirando con il 67.0% i liberi, il 50.0% da due ed il 35.0% dalla lunga distanza. 33.2 sono i rimbalzi totali, 11.6 gli assist. Le individuali sono rappresentate principalmente da la guardia Avery Woodson, buon giocatore con i suoi 17.2 punti di media, l’ala Wayne Stewart con 13.6 punti e poi ci sono l’energia di Aristide Mouha e l’irpino Antonio Iannuzzi rispettivamente con 13.1 e 11.5 punti di media. Sono questi gli elementi da tenere sotto controllo per l’Avellino Basket. Irpini stanno avendo tanto da Mussini, gli americani e Bortolin, ma in crescita c’è anche Jurkatamm giocatore fondamentale per gli equilibri irpini, ma nelle ultime gare tutto il roster ha saputo offrire il proprio contributo

DIRETTA: Streaming alle 20.30 su LNP PASS

HDL Nardò: Ebeling, Nikolic, Iannuzzi, Donadio, Mouaha, Stewart, Rapetti, Kebe, Zugno, Pagani, Giuri

All. Matteo Meccacci

AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato

All: Alessandro Crotti