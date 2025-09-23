Mercogliano ricorda Salvo D’Acquisto, eroe di altruismo e sacrificio

Mercogliano – Oggi, 23 settembre, si è tenuta la cerimonia di commemorazione in ricordo dell’eroe Salvo D’Acquisto, promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

In suo onore è stata deposta, nella villa comunale M.Santangelo, una corona di alloro, segno concreto di riconoscenza e memoria verso un giovane carabiniere che, con straordinario altruismo e senso del dovere, sacrificò la propria vita per salvare quella di innocenti.

Alla cerimonia hanno preso parte l’Amministrazione Comunale e il Sindaco Avv. Vittorio D’Alessio, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose, uniti nel rendere omaggio alla sua figura.

La memoria del suo gesto rimane un patrimonio civile e morale da custodire e trasmettere alle nuove generazioni.