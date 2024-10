Blitz del deputato Rubano al carcere di Avellino: “Relazionerò Nordio su quanto vedrò”

“Il mio è un blitz”. Così il deputato e segretario provinciale di Forza Italia Benevento, on. Francesco Maria Rubano, che questa mattina ha effettuato una visita a sorpresa all’interno del Carcere di Avellino a seguito del grave episodio che ha coinvolto agenti e detenuti.

“Effettuo visite ispettive nelle carceri sin dal 2022, ovvero da quando sono stato eletto. Ovviamente redigerò una relazione specifica che sarà trasmessa al Ministro Nordio e al Viceministro Sisto” spiega il parlamentare azzurro. Ad accompagnare Rubano, anche la segretaria regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Tiziana Guacci. “Un sindacato molto sensibile su questi temi” lo definisce il deputato, da qui l’intenzione di ascoltare il direttore del carcere e il personale per capire cosa stia realmente accadendo.

“Noi rappresentiamo lo Stato e non dobbiamo consentire ai detenuti, o a chi delinque, di creare difficoltà all’interno dell’istituto di pena – sottolinea Rubano -. Si è persino detto che i detenuti siano i coordinatori di attività particolari all’interno del carcere. Non so se sia vero, devo verificarlo. Se così fosse, sarebbe estremamente grave che i detenuti gestiscano, di fatto, l’istituto di pena. Questi sono gli interrogativi che emergono dalle notizie di stampa, non solo per me, ma anche per altri. Oggi sono qui per fare il mio dovere: noi siamo lo Stato e non ci piegheremo mai”.

Sulla carenza di organico di polizia penitenziaria all’interno degli istituti, il parlamentare precisa: “E’ un problema che non riguarda solo la casa circondariale di Avellino ed è una questione all’attenzione del governo e del Parlamento: stiamo lavorando per affrontarla. In ogni caso noi non possiamo permettere che i detenuti sfidino lo Stato” conclude Rubano.