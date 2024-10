Vallo Lauro, l’ Unione dei Comuni riparte da cinque: ecco i servizi associati

VALLO LAURO- L’ Unione dei Comuni ricomincia da cinque. Tanti saranno i servizi per cui i sindaci del Vallo di Lauro, a cui si aggiunge anche la Commissione Prefettizia di Quindici, con la sola assenza di Domicella, hanno sostanzialmente dato il disco verde per la gestione associata, anche per intercettare maggiori finanziamenti da parte della Regione Campania e far ripartire un organismo, quello dell’Unione dei Comuni, che può sopperire ad eventuali carenze di organico negli altri enti. Come già sollecitato qualche giorno fa dai sindaci di Marzano di Nola Franco Addeo, dal delegato del Comune di Lauro Antonio Casoria e dal sindaco di Pago Vallo Lauro Antonio Mercogliano, saranno in prevalenza Servizi generali legati alla sicurezza e ai trasporti ad essere associati tra i sei comuni del Vallo di Lauro. A partire dal trasporto pubblico, in particolare il servizio di scuolabus (che potrebbe diventare intercomunale), ma ci sono anche le attività di pianificazione e il primo soccorso in materia di Protezione Civile, la la programmazione degli interventi in ambito sociale e il servizio di polizia municipale e polizia locale. Il via libera dalla giunta dell’Unione, presieduta dal sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione, ha incassato anche l’impegno su un altro tema significativo, quello del versamento delle quote dei comuni che aderiscono, cosa che entro novembre dovrebbe portare ad una prima tranche di pagamenti da parte degli enti. Ora si attende che vengano posti in essere gli atti necessari per procedere con la fase operativa di questa gestione associata dei servizi intercomunale.