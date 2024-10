Montemiletto, domenica giornata di mostre e life support

Il Forum delle Donne di Montemiletto in collaborazione con Emergency e con il patrocinio morale del Comune di Montemiletto organizza per il giorno 27 ottobre a partire dalle ore 10:00, presso il Castello della Leonessa, una giornata di sensibilizzazione per le morti in mare.

Attraverso un’esperienza immersiva con la realtà virtuale si potrà salire a bordo della Life Support, la nave di Emergency che si occupa di prestare soccorso a chi rischia la vita nel Mediterraneo, ed assistere, grazie alla tecnologia dei visori, ad un reale salvataggio. Nell’occasione ci sarà una raccolta fondi a sostegno del progetto.

Secondo i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM), da gennaio 2024 fino al 1 ottobre, sono almeno 1.452 i morti e dispersi nel Mediterraneo. Non si può restare indifferenti di fronte ad una simile tragedia umanitaria. Il soccorso in mare è un obbligo sancito dal diritto internazionale ed offrire il nostro aiuto é un obbligo morale.