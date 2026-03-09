A Mirabella Eclano si è chiusa Mission, la settimana di evangelizzazione della Diocesi di Avellino

Si è conclusa con una grande partecipazione alla celebrazione eucaristica officiata dal Vescovo Arturo Aiello, Mission, la settimana di evangelizzazione con incontri nelle case e celebrazioni serali nelle Chiese del comune di Mirabella Eclano. Grande emozione di tutti i partecipanti e grande esigenza di dire “Grazie”. Grazie al Signore, ai “Missionari” che si sono resi disponibili, alle famiglie che hanno aperto le porte di casa, a Don Remigio e Don Alessandro che hanno detto “Sì” alla proposta del Vescovo, ai fedeli di Mirabella Eclano e del Passo, a quanti, a vario titolo, hanno offerto tempo, passione, impegno, accoglienza.

“Mission comincia quando finisce, affida a tutti la responsabilità di custodire un Dono” ha sottolineato il Vescovo Arturo Aiello. Alla settimana di missione hanno preso part circa 70 evangelizzatori che hanno condotto incontri nei 35 Cenacoli domestici organizzati nelle case. Confronti, riflessioni, preghiere, incontri come quelli con i malati, gli anziani e i giovani, tanti giovani che hanno accolto la Parola attraverso la testimonianza dei missionari. A loro, in particolare, è andato l’incoraggiamento del Vescovo su “la domanda” da cui nasce il sapere mettendo in guardia da risposte “di pancia” che promuovono profili bassi ed eludono le grandi domande: “Chi sono? Da dove vengo? Dove vado?”

Nel corso della settimana, sono state oltre 500 le persone che si sono radunate intorno alla Parola facendo, insieme agli Animatori, un’esperienza di Chiesa-Domestica. Non sono mancati momenti di svago come quello portato in scena, nell’ultima serata, dagli attori di “Miro Performers”, che con una pièce di teatro sperimentale, hanno messo in scena “Chi volete che vi liberi”: un racconto della Passione e morte di Gesù affidato alle tre voci e ad effetti sonori che hanno aiutato gli spettatori ad entrare nel testo.