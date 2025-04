Rassegna Visioni: al Cinema Partenio, la proiezione di “Noir Casablanca”

Noir Casablanca, una sorprendente opera prima del giovane regista marocchino, Kamal Lazraq, premiato a Un certain Regard 2023 è una storia di rancori, quella tra due boss della piccola criminalità, ma soprattutto tra Hassan e suo figlio Issam, e insieme sguardo incisivo sulla realtà sociale del Marocco.

Lazraq entra nel cuore nero di una società sospesa tra malavita e spiritualità. L’ironia sempre sottotraccia porta a un equilibrio spiazzante tra il genere thriller e una potenziale black comedy. Un racconto notturno, teso e avvincente.

Mercoledì 9 aprile, sarà protagonista del quinto appuntamento della Rassegna Visioni del CentroDonna, in collaborazione con Quaderni di CinemaSud. La visione prevista in lingua originale con sottotitoli in italiano, al Cinema Partenio di Avellino, ore 17:30 e 19:30.

Di seguito trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GmjrZg7viHU