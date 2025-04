“Bilancio o no Avellino avrà il maxi-schermo”. La promessa di Nargi

“Bilancio o no, Avellino avrà il maxi-schermo per la visione del match di sabato tra i biancoverdi e il Sorrento”. A garantirlo è la sindaca Laura Nargi, che conferma l’impegno dell’amministrazione comunale per permettere alla città di vivere collettivamente un momento potenzialmente storico: la promozione dell’Avellino in Serie B. “I tifosi ce lo hanno chiesto e noi glielo daremo — assicura la fascia tricolore —. Ci stiamo attivando per predisporre il maxi-schermo, presumibilmente in centro città. Naturalmente ci sono da affrontare alcune questioni legate all’ordine pubblico. Ii bilancio è un passaggio dirimente, ma al di là di tutto la città avrà il suo maxi-schermo», conclude Nargi.

Domani, in Prefettura, si terrà la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale parteciperà anche la sindaca. Il vertice servirà a valutare le misure di sicurezza da mettere in atto in caso di festeggiamenti. Nel frattempo, a Roma è attesa nel pomeriggio, alle ore 17, la riunione del CASMS, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che potrebbe chiarire — forse in via definitiva — quale sarà la sede della sfida tra Sorrento e Avellino. Ad oggi, la gara resta in programma allo stadio Viviani di Potenza, molto probabilmente a porte chiuse per i tifosi irpini. Resta però in piedi l’ipotesi campo neutro, con Frosinone, Campobasso e Cava de’ Tirreni tra le alternative in lizza.