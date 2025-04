Paternopoli: Malfetano torna nella Lega nel segno di Vannacci

L’avvocato Luigi Malfetano, già assessore del Comune di Paternopoli, dopo la candidatura al Senato con Italexit torna nella Lega, da cui era uscito ai tempi del Governo Draghi. Dopo il ritorno di Sabino Morano ai vertici del partito di Salvini in Irpinia, è la volta di Malfetano, che annuncia che insieme a lui è pronto a rientrare un nutrito gruppo di persone che aveva abbandonato la Lega negli anni scorsi.

“La rinnovata spinta sovranista della Lega e l’ingresso di figure come quella del generale Vannacci mi hanno fatto prendere questa decisione che sa di un ritorno a casa” – dichiara Malfetano che già nei mesi scorsi si era visto in vari appuntamenti organizzati in Campania dai fedelissimi del generale.