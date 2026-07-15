Festività della Madonna del Carmelo: il programma dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione

L’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione è lieta di invitare tutti presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione, in Piazza Duomo ad Avellino, a stringersi con fede al cospetto della Beata Vergine, sotto il titolo del Carmelo: la festa della Madonna del Carmelo è una delle undici festività Mariane che la città di Avellino dedica alla Santissima Vergine, segno di filiale devozione Mariana da parte degli avellinesi.
Questa Solennità, ricorda l’apparizione della Madonna a San Simone Stock (16 luglio 1251), al quale donò il Santo Scapolare, segno di protezione e speciale grazia per tutti coloro che si consacrano mediante questo sacramentale, affidandosi con fiducia alla sua materna intercessione: ciò può aiutarci a farci riflettere che Maria non abbandona mai i suoi figli, sempre pronta a custodirci nel nostro cammino.
CHIESA DELL’IMMACOLATA E DI SAN BIAGIO
È in corso il Triduo alla B.V. del Carmelo, cominciato lunedì 13 e che si conclude mercoledì 15 luglio, con i seguenti orari:
Ore 18.30 – Santo Rosario con canti mariani.
Ore 19.00 – Santa Messa con Omelia e preghiera del Triduo.
Alle ore 21.00 di ogni sera del Triduo, avverrà il Santo Rosario meditato e, il 15 luglio, Vigilia di Maria Ss. del Carmelo, sempre alle ore 21.00 vi sarà la Veglia Eucaristica Mariana, in preparazione alla memoria liturgica del 16 luglio.
Giovedì 16 luglio ~ Solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo ~
La Chiesa sarà aperta dalle ore 7.00 del mattino sino a tarda sera.
Le Sante Messe del mattino saranno celebrate alle ore 8.00, ore 10.00 e alle ore 11.00.
Alle ore 12.00 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 alla Beata Vergine del Carmelo.
Nel pomeriggio, alle 18.30 il Santo Rosario cantato e meditato e, alle 19.00, la solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento alla Santa Vergine per questi giorni si grazia.
Durante il Triduo, sarà possibile ricevere gli Scapolari benedetti della Madonna del Carmelo e visitare l’antica Cripta longobarda dedicata al Santo Compatrono di Avellino, San Biagio.
“Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questi giorni di fede e di grazia, sotto lo sguardo materno della Beata Vergine del Carmelo.”