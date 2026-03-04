Assalto al bancomat della Bdm di Lioni con la tecnica della marmotta: indaga l’Arma

LIONI- Una violenta esplosione alle 4:45 di questa mattina, quella provocata dall’assalto al Bancomat della filiale Bdm di Via Petrarca a Lioni. A piazzare l’esplosivo con la tecnica della “marmotta” una banda di malviventi che ha raggiunto a bordo di un’Audi la zona. Un’ esplosione violenta che ha proiettato diversi frammenti che hanno danneggiato sia un vicino palazzo che due autovetture parcheggiate nei pressi della filiale. I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno rinvenuto l’Audi usata per il raid in una campagna vicina, completamente avvolta dalla fiamme, spente dai Vigili del Fuoco. Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti gli Artificieri del Comando provinciale di Napoli e consentire le successive operazioni da parte dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi. Ancora in corso di quantificazione il bottino del raid.