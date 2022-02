Benevento, spacciano banconote false nei bar: arrestati dai carabinieri della compagnia di Benevento. L’azione è scattata dopo una segnalazione alla centrale operativa.

I militari, dopo avere acquisito indicazioni da un cittadino – che ha segnalatp l’atteggiamento sospetto di due persone all’interno di un bar di Benevento che all’atto della consumazione regolavano il servizio con una banconota da 50 euro “apparsa strana nella forma” – sono riusciti a rintracciare gli stessi all’interno di un secondo bar, proprio nel momento in cui un’altra banconota falsa con taglio da 50 euro stava per essere ceduta.

Pertanto, il cinquantenne ed il sessantenne, già gravati da numerose vicende penali, originari del basso Lazio, sono stati arrestati e, su ordine del sostituto Procuratore della Repubblica di Benevento, posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le due banconote recuperate e sequestrate.

Il fenomeno dello spaccio di banconote false a Benevento era già emerso in modo significativo nel luglio del 2020, quando i Carabinieri, a conclusione di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, eseguirono anche a carico di soggetti locali, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 44 persone, che producevano banconote da 50 e 100 euro perfettamente falsificate, al punto che la Banca Centrale Europea le aveva indicate al primo posto nella black list della contraffazione.