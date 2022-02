Avellino omaggia Monica Vitti, l’attrice scomparsa lo scorso 2 febbraio. A celebrarla sarà lo storico del cinema, Paolo Speranza, oggi pomeriggio al circolo della stampa, alle ore 17.

La presentazione dell’evento: “È stata milioni di donne in una donna sola. Ha esordito nel mondo del cinema nel 1960 con “L’avventura” di Michelangelo Antonioni che l’aveva notata in sala di doppiaggio avvicinandola con parole: “Lei ha una bella nuca, dovrebbe fare cinema”. Da quel momento non fu più Maria Luisa Ceciarelli ma la nostra eterna Monica Vitti.