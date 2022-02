Ariano, rubano in un supermercato e nascondono tutto nel passeggino: tre denunce. In azione, agenti del commissariato di polizia della città del Tricolle, che hanno controllato, nel piazzale antistante il supermercato di contrada Serra, due cittadine rumene, rispettivamente di 33 e 30 anni.

Le due avevano nascosto, nella stoffa del passeggino sul quale trasportavano il figlio di una delle due, 17 confezioni di parmigiano reggiano preconfezionato, 2 confezioni di wurstel ed una bottiglia di succo di frutta.

Nelle vicinanze, nello stesso piazzale, controllato anche un rumeno 37enne che attendeva le due donne, alla guida, senza aver mai conseguito la relativa patente, di un furgone.

Il mezzo, dai controlli in banca dati, risultava essere privo di copertura assicurativa e della prescritta revisione periodica. Per tali motivi il veicolo è stato sottoposto a provvedimento di fermo amministrativo e di sequestro amministrativo ed il rumeno contravvenzionato.

I tre sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.