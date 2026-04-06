Il Benevento torna in Serie B: è festa nel Sannio

Il Benevento conquista la promozione in Serie B al termine di una stagione solida e ben gestita. Il ritorno nella seconda serie arriva dopo un campionato in cui la squadra ha mantenuto un rendimento regolare soprattutto nella fase decisiva. Con il ritorno in Serie B, si apre ora una fase di consolidamento. L’obiettivo sarà quello di mantenere la categoria, costruendo una base tecnica e organizzativa adeguata al livello del campionato.