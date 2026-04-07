Carcere Avellino, non si arrestano i tentativi di introduzione illeciti

Nonostante le festività pasquali appena trascorse, non si arrestano i tentativi di introduzione di oggetti non consentiti all’interno del Carcere di Avellino.

Secondo quanto si apprende, proprio nel giorno di Pasqua, durante un ordinario giro di controllo, il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto nell’area dell’intercinta un pacco contenente diversi smartphone, presumibilmente introdotti mediante lanci dall’esterno o attraverso l’utilizzo di droni, modalità ormai sempre più frequenti nei tentativi di eludere i controlli di sicurezza. Nella serata di Pasquetta, inoltre, è stata portata a termine un’ulteriore operazione da parte degli agenti in servizio, che ha consentito il rinvenimento, all’interno del reparto comuni, di tre smartphone e relativi caricabatterie, evitando così che tali dispositivi potessero essere utilizzati per attività illecite all’interno dell’istituto.

A tal riguardo, il Responsabile UILFP Polizia Penitenziaria di Avellino, Raffaele Troise, esprime “vivo apprezzamento e sinceri complimenti a tutto il personale di Polizia Penitenziaria per l’elevato livello di professionalità dimostrato anche durante giornate festive, quando il servizio si svolge in condizioni ancora più delicate e complesse”.

«Questi importanti ritrovamenti — dichiara Troise — dimostrano ancora una volta l’altissimo senso del dovere e lo spirito di sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, che garantiscono sicurezza e legalità senza sosta, anche nei giorni di festa, quando l’attenzione deve rimanere massima e il rischio di tentativi di introduzione di illeciti aumenta sensibilmente».

Il Responsabile UILFP sottolinea inoltre “come il lavoro svolto dal personale penitenziario rivesta un ruolo fondamentale per la sicurezza dell’istituto e dell’intera collettività, poiché impedire l’ingresso di telefoni cellulari e altri oggetti non consentiti significa contrastare possibili attività criminali e mantenere l’ordine interno. Particolare rilievo assume l’impegno dimostrato durante le festività, momenti in cui, nonostante la riduzione del personale e la necessità di garantire comunque tutti i servizi essenziali, gli agenti continuano a operare con dedizione, attenzione e professionalità, confermando ancora una volta l’importanza

strategica del loro lavoro per la tutela della sicurezza e della legalità”.