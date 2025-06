A Benevento Mastella inaugura Parco De Mita: “Maestro, amico ed esempio della mia vita politica”

È stato ufficialmente inaugurato a Benevento il nuovo Parco De Mita, intitolato all’ex leader democristiano Ciriaco. A tagliare il nastro è stato il sindaco Clemente Mastella, visibilmente emozionato nel ricordare l’uomo che ha segnato profondamente il suo percorso politico.

«È stato maestro, amico ed esempio della mia vita politica. A lui debbo moltissimo», ha dichiarato l’ex ministro della Giustizia, che ha poi aggiunto: «Tra me e lui scoccò la fiamma dell’innamoramento politico. Vide in me, saggiamente, il talento che – grazie a lui – ho avuto la capacità e la sorte di valorizzare, anche per la mia comunità cittadina in questo tratto sindacale del mio cammino». Mastella ha ricordato De Mita come «un selezionatore di intelligenze politiche impareggiabile», sottolineando la sua capacità unica di intuire e far crescere nuove leve, senza mai rinunciare alla profondità del pensiero e alla visione strategica. All’evento ha preso parte anche Michele De Mita, fratello dello statista irpino.