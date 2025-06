“Dolce Vita”, la Procura deposita una nuova informativa agli atti delle indagini

AVELLINO- Un atto integrativo di indagine e’ stato messo a disposizione di quattro indagati e dei loro rispettivi difensori nell’ambito dell’inchiesta denominata “Dolce Vita”. Il procuratore aggiunto Francesco Raffaele e il pm Fabio Massimo Del Mauro hanno firmato un avviso di deposito degli atti integrativi all’attenzione dei legali dei quattro indagati (per presunte condotte di corruzione per atti contrari ai propri doveri di ufficio e corruzione nell’esercizio delle funzioni). Si tratterebbe di una informativa dei Carabinieri del Reparto Operativo depositata qualche giorno fa. Atti integrativi per cui non sono stati necessari avvisi per avviare un contraddittorio. L’informativa dovrebbe riguardare il capitolo delle nuove accuse all’ex sindaco Gianluca Festa, due dirigenti comunali e un imprenditore, destinatari di un’ avviso di conclusione delle indagini preliminari a fine febbraio scorso (che aveva integrato quello gia’ firmato dal pm Fabio Massimo Del Mauro e dal Procuratore Domenico Airoma e dal Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele il 27 dicembre scorso) per corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici sulla base di un’annotazione del febbraio 2024 dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino . Il Comune di Avellino e’ stato individuato come parte offesa nel procedimento.

Aerre