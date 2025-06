Andretta, emergenza furti: il sindaco convoca un’assemblea pubblica

ANDRETTA- Un’ assemblea pubblica per discutere dell’emergenza furti in paese e delle modalita’ con cui i cittadini possono contribuire a sostenere il lavoro delle forze dell’ordine. Quella convocata dal sindaco di Andretta Michele Miele. “Carissimi è fuori dubbio che gli accadimenti delle ultime notti hanno creato ansia e preoccupazione in paese. La situazione è attenzionata e monitorata sia dalle Forze dell’Ordine, che ringrazio di cuore per il puntuale e prezioso lavoro che fanno ogni giorno nonostante il numero esiguo di uomini, sia dalla Prefettura con la quale ho avuto contatti in mattinata”. Quello del sindaco Miele e’ un invito alla riflessione su quanto si può fare per evitare caccia all’uomo: “Ora però è il momento della lucidità e della razionalità ed è necessario evitare la caccia all’uomo perché non servirebbe a niente e nessuno. Proprio per questo, domani pomeriggio, alle 19.30, abbiamo organizzato un incontro presso la sede della Pro Loco (Ex Macello) per confrontarci sulla questione e provare a capire quali sono i migliori atteggiamenti che dobbiamo tenere come cittadini a sostegno della Forze dell’Ordine.Vi garantisco che le Istituzioni sono in continuo contatto, anche a tarda sera, per proteggere il territorio e tutelare tutti.

Serve responsabilità e puntualità anche per qualsiasi tipo di segnalazione perché, in questo momento, è facile cadere nel panico e la paura è sempre cattiva consigliera”. E da’ appuntamento ai suoi concittadini: “Vi aspetto domani esprimendo solidarietà a chi ha visto violare in modo brutale la propria abitazione e la propria privacy da questi balordi.Vi abbraccio e vi garantisco che nessuno resterà solo”.