Benevento: il Comandante della legione Carabinieri Campania, in visita presso il Comando Provinciale

Il Generale di Divisione Antonio Jannece, Comandante della Legione Carabinieri “Campania” in data odierna, ha fatto visita alla Caserma dei Carabinieri di via Meomartini per il tradizionale saluto in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno. Ricevuto dal Comandante Provinciale Col. Enrico Calandro ed alla presenza del cappellano militare Don Carlo Lamelza, ha incontrato gli Ufficiali, una rappresentanza di militari della sede e delle compagnie dipendenti, una delegazione della rappresentanza militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali in congedo.

Nella circostanza l’Alto Ufficiale ha ringraziato tutti i militari della Provincia, per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento del servizio istituzionale, formulando a loro e alle rispettive famiglie i migliori auguri per le prossime festività.

Dopo essersi soffermato sull’importante funzione svolta dall’Arma, il Generale ha espresso parole di elogio per l’attività condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, esortandoli a continuare sul proficuo percorso intrapreso nel tenere alta la guardia ma anche e soprattutto di concentrare le forze a sostegno dei cittadini, anche durante queste prossime festività, in modo che la popolazione possa trascorrere serenamente il periodo natalizio e di fine anno.

Al termine, ha preso la parola il cappellano militare Don Carlo Lamelza, il quale ha voluto salutare i Carabinieri sanniti visto che nel prossimo mese di gennaio verrà inviato in teatro operativo ove raggiungerà il nostro Contingente Nazionale in Kuwait per assistere i nostri militari impegnati in missione di pace.