Persona vittima di gravi ustioni, 38enne arrestato

Nella prima mattinata odierna personale della Polizia di Stato del Commissariato di PS di Cervinara è intervenuto in quella via Curielli dove era stata segnalata persona che era rimasta vittima di gravi ustioni. Sul posto, mentre il malcapitato, un soggetto di 51 anni, veniva trasportato all’ospedale San Pio di Benevento , gli agenti accertavano che poco prima il predetto aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro soggetto, di anni 38, noto alle forze dell’ordine, il quale poi, allontanatosi, faceva ritorno con una bottiglia piena di benzina che repentinamente versava addosso al 51enne dandogli subito dopo fuoco. Nell’immediatezza il 38enne veniva rintracciato e arrestato. Non sono ancora note le condizioni di salute della vittima che verosimilmente sarà trasportato presso centro specializzato per ustionati in Napoli.