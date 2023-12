VIDEO/ Spaccio, furti, accoltellamento Monteforte e tentata rapina piazza Libertà: il punto del Questore

Secondo il questore di Avellino, Nicolino Pepe, la situazione riguardante lo spaccio e il consumo di droga ad Avellino e nell’Irpinia si mantiene all’interno dei livelli medi nazionali, senza presentare segnali allarmanti. Sono le rassicurazioni fornite durante la presentazione del nuovo calendario della Polizia di Stato nella Sala Manganelli degli uffici di via Palatucci.

L’ultima operazione condotta ha portato all’arresto di un 21enne, fermato a via Colombo con hashish e marijuana nascoste all’interno di un pacchetto di sigarette. “Monitoriamo costantemente le zone note per lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti,” ha continuato il questore di Avellino. Durante l’incontro con i media, ha anche fornito aggiornamenti sulle indagini relative all’accoltellamento di Monteforte e alla tentata rapina a Piazza Libertà. “Nel primo caso, stiamo cercando un giovane. La buona notizia è che la vittima si sta riprendendo e che ha superato la fase critica del coma farmacologico. Riguardo alla tentata rapina in centro, le nostre indagini ci conducono al di fuori della provincia. Tuttavia, non sembrava trattarsi di professionisti,” ha dettagliato il questore.

Per quanto riguarda i furti, l’appello rimane quello di segnalare qualsiasi attività sospetta, gruppi di persone o veicoli che destano dubbi.