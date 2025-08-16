Rayan e Sham, i due bimbi di Gaza curati al Santobono

Due bambini Rayan di poco più di un anno e Sham di due anni, sono arrivati nella notte a Napoli dalla Striscia di Gaza per ricevere cure mediche presso l’Ospedale Santobono. A darne notizia è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social.

“Rayan, poco più di un anno, accompagnato dai genitori, e Sham, due anni, accompagnata dalla mamma e dalla sorellina, provenienti dalla Striscia di Gaza, sono stati presi in cura questa notte a Napoli, presso l’Ospedale Santobono. Per entrambi, nella documentazione sanitaria che li accompagna, si parla di presunto rachitismo con epatomegalia. Sono in corso tutti gli accertamenti per avviare prima possibile le terapie necessarie.

Un ringraziamento a tutto il personale civile e militare che ha consentito il trasferimento dei due bambini e dei loro familiari da Gaza in Italia con arrivo all’aeroporto di Ciampino. Grazie all’Asl Napoli 1 che si è occupata del trasferimento e grazie a tutto il personale del Santobono e della Fondazione Santobono Pausilipon che si occuperà, oltre che delle cure mediche per i bambini, anche dell’assistenza e del supporto fisico e psicologico per i loro familiari. Mentre continua la vergogna di Gaza nell’indifferenza generale siamo testimoni, con l’arrivo di altri due bambini al Santobono, di quanto realmente sta accadendo in quei territori devastati dalle bombe e dalla fame. Anche stavolta, le nostre strutture sanitarie, e in particolare il Santobono, sono un presidio di professionalità, solidarietà e vicinanza alla popolazione palestinese”.