Benevento. Donna si lancia dalla finestra, i poliziotti la prendono al volo

Benevento. Momenti di grande tensione e concitazione questo pomeriggio in via Enrico Cocchia. Una 60enne si è lasciata cadere da una finestra della sua abitazione, ma sotto gli agenti di polizia ed i sanitari del 118 erano pronti a prenderla e ad attutirle il colpo.

La polizia e poi anche i sanitari erano stati allertati da vicini di casa e passanti che avevano notato la donna in preda ad una crisi, pronta a lanciarsi dal primo piano.

Hanno così avviato una lunga trattativa per cercare di dissuaderla ma nonostante le loro parole e l’incitamento ad entrare in casa da parte di un’altra donna, la 60enne si è lasciata andare nel vuoto, per fortuna, non altissimo.

Nell’afferrarla e sorreggerla alcuni agenti si sono feriti, sono stati quindi trasportati all’ospedale San Pio per essere medicati. Naturalmente anche la donna è stata ricoverata per qualche contusione ed un forte stato confusionale.