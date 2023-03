Ariano. Assemblea Distretto urbano del commercio: integrato il direttivo

Prima assemblea del Distretto Urbano del Commercio presso il Museo Civico di Ariano.

Integrato il Consiglio direttivo con la nomina di altri quattro componenti: Manfredi D’Amato per Uca, Lorenzo Lo Conte per Anpit, Nico Mattia per Horeca e Michele Masuccio per Cia; oltre ai cinque già presenti da Statuto: Nicola Grasso della Confcommercio, Michelangelo Della Paolera per Confesercenti, Michele Gelormini per Cittadinanzattiva, il Sindaco, Enrico Franza, che ricopre il ruolo di Presidente dell’ATS (Associazione temporanea di scopo) in quanto il Comune è capofila ed il delegato al Commercio Andrea Melito.

L’assemblea ha anche scelto il proprio logo mettendo ai voti le due opzioni presentate.

Nei prossimi giorni il Presidente convocherà il direttivo per eleggere al suo interno le figure del vicepresidente, del segretario e del tesoriere. Una volta entrato nel pieno delle sue funzioni passerà all’esame del progetto triennale di marketing e comunicazione da presentare alla Regione.

Nella previsionale del triennio 2023/2026, il consulente che ha redatto il progetto ha previsto una spesa di 500mila euro, fondi che il DUC di Ariano dovrà essere bravo ad intercettare attraverso il bando. Naturalmente sarà necessario prima ottenere il riconoscimento da parte della Regione come distretto, aspetto non semplice visto che vi saranno numerosissimi distretti candidati. Entro il 30 di giugno l’ufficialità dopodichè la Regione deciderà le risorse da destinare ed emanerà il bando.