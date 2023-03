Ariano, formazione per i geometri sul PSR con l’Assessore Regionale Caputo

Ariano Irpino – “Nuove opportunità di crescita per i geometri per le aree interne”: venerdì 17 marzo, a partire dalle ore 17 presso l’hotel Incontro, evento formativo “Programmazione PSR 2023-2027” a cura del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Avellino con il patrocinio della Regione Campania.

Le conclusioni, infatti, saranno a cura dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo.

Interverranno, inoltre, il dirigente del UOD (Unità Organizzativa Direzionale) Ambiente, Foreste e Clima, UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo, Flora della Valle, il dirigente, staff, Funzioni di supporto tecnico- amministrativo Competitività e Filiere Agroalimentari, Daniela Lombardo.

I saluti istituzionali saranno del Presidente del Collegio dei Geometri di Avellino Antonio Santosuosso che intanto spiega: «La nuova programmazione è ancora in atto, anche se si sta completando quella vecchia, ma abbiamo voluto fare questo incontro proprio per capire quali iniziative ci saranno per l’agricoltura in generale e nel particolare per le zone interne che vivono le difficoltà che noi tutti sappiamo ossia la marginalità, i piccoli appezzamenti, aziende medio-piccole che hanno bisogno di un sostegno maggiore per poter essere competitive in un mercato oramai globalizzato.

C’è quindi bisogno di una maggiore attenzione verso quegli imprenditori agricoli che con tanti sacrifici si dedicano ancora oggi, specialmente i giovani, alle attività agricole ma non riescono a ricavare un reddito che possa essere soddisfacente tale da evitare di fare altre attività collaterali all’agricoltura. Abbiamo tanti prodotti di eccellenza dall’olio al grano con tutta la sua filiera, dal vino fino ai prodotti ortofrutticoli, che debbono essere valutati meglio, essere competitivi e quindi restituire il giusto reddito ai nostri giovani agricoltori che vivono in una zona svantaggiata che è quella interna nonché montana.



I geometri – conclude Antonio Santosuosso – sono vicini alle aziende agricole perchè forniscono una costante consulenza insieme ad altre figure professionali che va dalle materie catastali alle infrastrutture. Abbiamo quindi voluto la presenza in questa zona dei dirigenti e dell’assessore del settore agricoltura della Regione Campania».

Per partecipare è necessario iscriversi al link: https://www.geometri.av.it/formazione_continua/index_ca.php