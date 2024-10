Baiano: quattro feriti in uno scontro tra auto

Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 30 novembre, sono intervenuti sulla SS 7 Bis in via Roma nel comune di Baiano, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto rimanevano ferite le quattro persone a bordo delle auto, tre donne ed una persona disabile, le quali venivano affidate alle cure dei sanitari del 118 intervenuti. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano e della Stazione di Sperone hanno effettuato i rilievi dell’incidente.