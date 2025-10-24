Aquilonia, i Carabinieri denunciano un allevatore

Nell’ambito del dispositivo previsto dalla Prefettura di Avellino, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia e del NIPAAF di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, denunciavano un allevatore 60 enne dell’Alta Irpinia.
Nello specifico, i militari, in collaborazione con il personale dell’A.S.L. di Avellino, nel Comune di Aquilonia (AV), rintracciavano una mandria di bovini al pascolo brado e privi di custodia, all’interno di un terreno privato, in assenza di autorizzazione.
L’intervento dei Carabinieri ha permesso di accertare, mediante interrogazione della banca dati nazionale dell’anagrafe bovina, che molti bovini risultavano essere stati posti, in precedenza, sotto sequestro amministrativo e sanitario.
Alla luce dell’irregolarità accertate, i militari, pertanto, procedevano a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il titolare della mandria per mancata custodia di beni sottoposti a sequestro.
L’intervento dei Carabinieri rientra nell’impegno costante dell’Arma a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.
I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni.